Елена Сафонова особо не напрягается, выходя за покупками

Елена САФОНОВА, которая в свои 55 лет отлично выглядит, старается смотреться гламурно даже когда выходит в город по делам. Недавно актрису заметили у придорожного ларька, возле которого она остановила свою машину и выскочила на улицу.

Смотрелась Елена очень стильно и молодо.

Но без косметики выглядит она плоховато. Вчера Елена ходила за продуктами, в этом походе и застукали ее папараци, в обычной одежде и без макияжа. Навьюченная тяжелыми пакетами, она явно была очень усталой. Озабоченная хозяйственными делами, артистка была бледной и словно старше своего возраста, пишет eg.ru. Впрочем, во время выходов в свет звезда выглядит намного лучше, видимо, в обычной жизни она не всегда считает нужным напрягаться, наряжаться и кого-то из себя изображать.



