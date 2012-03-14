Владимир Высоцкий мог стать Афоней

На роль неунывающего сантехника Афони пробовались три актера: Владимир Высоцкий, Даниэль Ольбрыхский и Леонид Куравлев. Кто в итоге снялся в культовом фильме, известно всей стране.

Об этом и многом другом вы узнаете из книги Георгия Данелия «Творчество. Работа. Семья». Это красочное повествование о жизни великого режиссера, его киноработах и семье. На роль Афони утвердили Куравлева — есть в нем какой-то секрет. Его Афоне прощают то, чего никогда не простили бы «Афоне» в исполнении другого актера. Откровенный рассказ о жизни Г. Данелия написал его друг, журналист и писатель Юрий Рост.

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