Марина Влади приедет в Петербург рассказать правду о Высоцком

Круги от ленты, как от камня, брошенного в воду, разошлись за пределы российских кинотеатров и достигли взора жены Высоцкого.



Ответить создателям она решила своеобразно: рассказав собственную версию жизни Владимира Семеновича. И не только рассказав, но и показав: Влади привезет спектакль, поставленный по ее же давней книге о великом муже.



- Возможно, ее резкость, откровенность и обвинения прозвучат несколько запоздало, - поясняют организаторы гастролей. - Но она долго молчала, и заговорить ее вынудил фильм, который, по ее мнению, порочит имя и память великого музыканта и любимого артиста. Марина Влади не боится скандала,

она хочет донести до каждого зрителя свое мнение. Впервые Марина Влади откровенно расскажет обо всем, что скрывала столько лет.



Актриса добавляет, что хочет сразу ответит на все вопросы. А их после декабрьской премьеры фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» задают немало.



- Хочу отметить, что мой спектакль - это ответ на все вопросы об отношении к этому фильму «Спасибо, что живой», - говорит актриса.



Марина Влади покажет моноспектакль. Книга, по которой он поставлен, в свое время, в конце 1980-х, потрясла болью и искренностью. Постановка, появившаяся спустя долгие годы, вызвала такие же чувства.

- Этот спектакль станет ответом вдовы великого артиста на все вопросы, о ее отношении к одиозному фильму «Спасибо, что живой», - подчеркивают организаторы.