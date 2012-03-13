Внук Софии Ротару вырос и стал красавцем

Знакомьтесь, это Анатолий Евдокименко, внук легендарной певицы Софии Ротару. Он начинающий киевский DJ, выступающий под именем Anatoliy MiDi.

Совсем недавно это был круглолицый мальчишка с щечками, а сегодня он превратился в высокого, романтичного, молодого мужчину. 18-летний юноша живет в Англии, где учится в одном из колледжей. На каникулы он приезжает домой. Анатолий пишет свою музыку, а также ремиксы для известных украинских

коллективов, таких, как Gorchitza Project. А недавно внук Софии Михайловны порадовал друзей и поклонников своим первым видеоклипом на свой трек Rock'N'Roll. О чем мечтает золотой мальчик Украины?

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