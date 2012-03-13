В Москву приехал актёр Кифер Сазерленд

Канадский актер Кифер Сазерленд приехал в Москву представить на пресс-конференции свой новый проект – сериал "Связь". Сазерленд и не собирался снова сниматься в сериалах но, увидев необычный сценарий, не удержался.





"Связь" - история отношений отца и его больного сына. Мальчик страдает аутизмом и при этом обладает сверхъестественными способностями.

В ходе пресс-конференции голливудский актер сказал, что с детства помнит лишь, что "русские могут появиться в любую минуту", но всегда мечтал побывать у нас и увидеть, какая на самом деле по размерам Красная площадь.