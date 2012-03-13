Его популярность с годами только растет

В Петербург приезжает один из лучших рок-музыкантов мира Крис Норман. В прошлый приезд маэстро устроил такое заводное шоу, что даже дамы в вечерних платьях и мужчины в костюмах бесшабашно отплясывали рок-н-ролл.



- Я рад, что вновь еду в один из самых моих любимых городов России, - поделился перед концертом мистер Норман. Петербург – один из красивейших городов мира с большим количеством исторических памятников и достопримечательностей. Что касается концерта, то я готовлю, конечно, что-то особенное! Конечно же, исполню хиты времен Смоки, и песни моего сольного творчества. Я люблю заряжать зал энергией и чувствовать отдачу. Люблю, когда публика поет вместе со мной и когда люди хотят танцевать. Я наслаждаюсь каждой поездкой сюда. Здесь замечательная публика, а город – великолепен. Как правило, я встречаюсь со знакомыми, которых у меня в Петербурге достаточно.



За последние два года музыкант, к радости поклонников, дал около сорока концертов по всей России, до самого Дальнего Востока. И даже свой юбилей в 2010 году встретил на сцене Кремлевского зала в Нижнем Новгороде.



А годом раньше юбилея спел дуэтом с Наташей Королевой. Получилось так эмоционально, что заговорили о новом романе. Но скептики сразу отвергли предположение: мистер Норман вот уже почти сорок лет неразлучен со своей первой и единственной женой Линдой. Той белокурой девушкой из зала, с которой Крис случайно встретился глазами, стоя на сцене в 1967 году на одном из самых первых концертов своей группы в маленьком шотландском городке. У пары трое детей, которые также занимаются музыкой.



К слову, Крис терпеть не может, когда кто-то говорит ему «Удачи!» перед тем, как он выйдет на сцену.

- Если не все-таки желают удачи, я непременно должен повернуться вокруг себя три раза и плюнуть через левое плечо, - улыбается музыкант. - Тогда выступление пройдет удачно и несчастливая примета на меня не подействует.



Послушать Криса Норманна можно 15 марта в ДК имени Ленсовета.