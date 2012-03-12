Пожизненный солист ГАБТа Зураб Соткилава отмечает юбилей

Великого тенора Большого театра Зураба Соткилава, которому в понедельник исполнилось 75 лет, поздравили Медведев и Путин. Юбилейный вечер маэстро решил провести в мае — на исторической сцене ГАБТа, с которой у певца связана вся творческая жизнь.

Сегодня Соткилава называет себя "свободным художником". Он преподает, выступает с концертами в России и на лучших сценических площадках зарубежных стран.

Официально покинув Большой Театр, Зураб Лаврентьевич сохранил за собой уникальный статус "пожизненного солиста оперной труппы".

Продолжая петь, он не забывает и другую свою страсть — футбол, которым в молодости занимался профессионально.

Из-за тяжелой травмы игрок тбилисского "Динамо" ушел с поля, но остался страстным болельщиком. Даже во время спектаклей из суфлерской будки ему иногда шептали не текст арий, а счет в решающих матчах — его Зураб Соткилава тут же сообщал своему другу, спортивному комментатору Николаю Озерову, сидевшему в первом ряду.