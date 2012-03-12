Шедевр Леонардо да Винчи 500 лет прятался на глазах у всех

На протяжении 500 лет "пряталась фреска гениального Леонардо да Винчи "Битва при Ангиари" за фреской работы Джорджо Вазари "Битва при Марчиано". Шедевр долгое время считали потерянным, но в понедельник, 12 марта, оказалось, что это не так.

Во время исследования во флорентийском дворце Палаццо Веккьо выяснилось, что за стеной с фреской Вазари есть полость, в которой размещается еще одна поверхность, передает ИТАР-ТАСС. Проведя зонды через 6 отверстий в стене, на которой размещалась работа Вазари, ученым удалось взять образцы со скрытой стены. Они обнаружили черную и бежевую краски, красный лак. Химический анализ показал, что черный пигмент такой же, который использовался при создании "Моны Лизы".

Ученые считают, что Вазари на своей картине даже указал, где стоит искать работу великого художника эпохи Возрождения Леонардо. На своем произведении Вазари изобразил группу солдат, которые несут вымпел с подписью "Cerca Trova", что в переводе означает "Ищите и обрящете". Искусствовед Маурицио Серачини убужден, что таким образом Вазари оставил знак.