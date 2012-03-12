Оперный певец Зураб Соткилава отмечает юбилей (ВИДЕО)

Народный артист СССР, "пожизненный солист Большого" и чемпион страны по футболу, знаменитый тенор Зураб Соткилава отмечает 75-летие. На сцене выступает по сей день — гастрольный график расписан до конца года.

С днем рождения выдающегося оперного певца уже поздравил Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин.

Полузащитник тбилисского "Динамо" Зураб Соткилава в молодости грезил только футбольными триумфами, но травма поставила крест на спортивной карьере.

В Тбилисскую консерваторию юношу с сильным красивым голосом приняли сразу, хотя он даже нот-то не знал. И уже позже мировой оперной легенде Зурабу Соткилаве, из суфлерской будки шептали не тексты арий, а счет в решающих футбольных матчах, если они совпадали со спектаклем, а он даже ухитрялся сообщить его своему другу — спортивному комментатору Николаю Озерову, всегда сидевшему в первом ряду.

Маэстро Паваротти, благодаря Соткилаве, узнал, что есть страна Грузия, где тоже любят вино и застольные песни. Шок критиков на родине оперы в Италии. Лучший ревнивец Отелло в истории — грузин Соткилава.

Любимый внук, внучка, две дочери и супруга Элисо — улыбается: "мой подарок судьбы", неслучайно родились с ней в один день. Этой любви с первого взгляда больше полувека. Зураб Соткилава вспоминает, как увидел в консерватории девушку и сразу решил: она станет моей женой. Так и вышло после пяти лет ухаживаний. Ради мужа Элисо отказалась от собственной музыкальной карьеры. Открывает секрет — грузинский тенор предпочитает итальянскую кухню.

Шутник и прекрасный рассказчик, в свои 75 Зураб Соткилава в отличной вокальной форме, гастрольный график расписан на месяцы вперед, передает Первый канал.

"Я не буду пить за ваше здоровье, чтобы вы были здоровыми, я не буду пить за то, чтобы вы стали богатыми, все это было на "Титанике", я желаю вам удачи", - говорит Зураб Соткилава.







