Звездная династия Лазаревых продолжается

22-летняя внучка Народных артистов России Александра Лазарева и Светланы Немоляевой стала актрисой. Она активно снимается в кино и играет в театре.

Полина Лазарева родилась в семье звезды «Ленкома» актёра Александра Лазарева- младшего и его супруги Алины. Девочка экстерном закончила школу и сразу поступила в РАТИ-ГИТИС. В 2010 году окончила режиссёрский факультет. С 2011 года играет на сцене театра им. Маяковского, выступает в антрепризных спектаклях. За плечами у молодой актрисы несколько заметных ролей в кино. В 2011 году вышла картина с ее участием "Люба. Любовь". В 2010-2011 - "Всё к лучшему", "Слабости сильной женщины". В 2006 "Парк советского периода".

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