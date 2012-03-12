Ковбойский йодль и вестеран свинг от Wylie & The Wild West

24 марта в 19:00 на сцене Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки, в рамках «Фестиваля традиционной американской музыки», прозвучит ковбойский йодль и вестерн свинг из штата Вашингтон в исполнении коллектива Wylie & The Wild West.



Благотворительный Фонд CEC Artslink представляет «Фестиваль традиционной американской музыки» в рамках программы «Американские сезоны в России» под эгидой Двусторонней российско-американской президентской комиссии и при поддержке посольства США.



Владелец и работник действующего ранчо в штате Монтана, Уйали Густафсон (Wylie Gustafson) — настоящий ковбой, признанный одним из наиболее ярких исполнителей, поющих в стиле кантри-энд-вестерн. С 1992 года Уайли выпустил 15 альбомов, разошедшихся по миру в количестве 800 000 копий.

Музыка, которую исполняет Уайли и его первоклассный бэнд TheWild West, столь же аутентична, сколь и сами исполнители. Песни Густафсона, многие из которых созданы им самим, далеки от сентиментальных баллад и избитых мелодий в стиле поп-кантри, заполонивших эфир кантри-радиостанций. Жизнерадостный автор делает ставку на музыку, типичную для культуры баров американского запада.



Wylie & The Wild West побывали с гастролями в Австралии, Южной Америке, Японии и Европе. Голос Густафсона звучал в крайне успешной рекламной кампании Yahoo.



Отличающаяся от большинства других «вестерн»-певцов особой энергетикой группа Wylie & The Wild West сочетает танцевальные ритмы шаффла, степа, вальса и легкого свинга, создавая альбом, который так же увлекателен, как и скачка на галопирующем скакуне, и столь же типично американский, сколь и вид простирающегося до горизонта пшеничного поля.

Специальный гость петербургского концерта Wylie & The Wild West - ковбойский поэт Пол Заржиски (Paul Zarzyski). За более чем 40-летнюю карьеру, Пол становился участником крупнейших фестивалей, соавтором множества песен, обладателем нескольких поэтических и литературных наград, в том числе, правительственных, гастролировал по Австралии и Великобритании. Двадцать три года подряд Paul Zarzyski принимает участие в ежегодном Elko Cowboy Poetry Gathering. К слову, именно там в 90-х годах Полу довелось выступить с великим Евгением Евтушенко, которому Заржиски позже посвятил еще не одну строку. Сегодня Пол продолжает писать стихи, преподавать и, конечно, выходить на сцену.



В Санкт-Петербурге Wylie & The Wild West совместно с Paul Zarzyski выступят 24 марта в Санкт-Петербургской Государственной Филармонии джазовой музыки, в рамках «Фестиваля традиционной американской музыки».