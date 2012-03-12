Холли Берри и Оливье Мартинес стали женихом и невестой

"Женщина-кошка" 45-летняя Холли Берри выходит замуж за французского актера Оливье Мартинеса. Ранее Берри была дважды замужем: за бейсболистом Дэвидом Джастисом и певцом Эриком Бенетом.





Жених - Оливье Мартинес - подтвердил факт помолвки с Берри. "Да, конечно, это правда", - заявил актер журналистам в Майами, куда он приехал на открытие собственного ресторана Villa Azur.

О дате предстоящего бракосочетания Берри и Мартинеса пока не сообщается. Оливье Мартинес, которому в январе исполнилось 46 лет, ранее не был женат.