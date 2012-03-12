Президент России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста СССР Зураба Соткилаву с 75-летием, отметив прекрасные вокальные и драматические данные юбиляра, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.





"Оперный певец, обладающий прекрасными вокальными и драматическими данными, Вы блистательно солировали в Большом театре России. Снискали признание и любовь публики," - говорится в телеграмме Медведева.

"Ваш талант раскрылся и на педагогическом поприще. Многие ученики творческой мастерской Зураба Соткилавы уже состоялись в профессии, их голоса звучат на лучших сценах мира," - отмечает Медведев.