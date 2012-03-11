Александр Пороховщиков пришел в сознание, ему не говорят о смерти жены

Врачи НИИ неврологии РАМН говорят, что Александр Пороховщиков в сознании. В настоящее время состояние актера стабильно тяжелое. Он в сознании, хотя и в полусонном состоянии. На вопросы медиков отвечает.

Актера берегут, у него отобрали мобильный телефон и не пускают в палату ни родных, ни друзей. Пороховщикова стараются держать в неведении, не сказали, что его супруга Ирина покончила с собой.

А он все время спрашивает о ней, зовет жену.

На данный момент актер находится в отделении реанимации Научного центра неврологии РАМН. Академик Борис Нувахов сообщил, что в среду, 14 марта, состоится консилиум врачей, где будет приниматься решение о тактике дальнейшего лечения Александра Пороховщикова. По словам Нувахова, врачи решают вопрос о хирургическом вмешательстве, но при этом не конкретизировал, о какой операции идет речь, передает РИА Новости.

Следствие пытается понять причины поступка жены актера. Ирина была моложе Александра Шавловича на тридцать лет. Влюбилась в импозантного актера, когда ей было всего 15. Отношения складывались непросто. Он долго не признавал девушку своей половинкой. Но они заключили брак, расписались через 12 лет после знакомства. К этому времени у актера появилась к Ирине настоящая любовь, и привязанность, и желание заботиться, опекать, пишет «КП».

Пороховщикова заботилась о муже как о ребенка. А он к ней относился как к маленькой девочке. Ирина никогда не жалела, что у них нет детей. «Встреча с Сашей - это счастье, радость и смысл моей жизни», - говорила она. У 73-летнего актера диабет. Недавно началось обострение, гангрена. Пороховщиков перенес ампутацию мизинца ноги.

Пока он лежал в больнице, Ирина страшно переживала. А когда врачи сообщили об инсульте — наступила депрессия. Друзья помогали 42-летней женщине держаться.

Недавно родной брат пытался отсудить у Ирины часть квартиры , которую завещала ей покойная мать. Пороховщикова суд выиграла, но отношения с братом обострились. Актер также боролся за родовой особняк в центре Москвы.

Похоронами жены артиста занимаются ее друзья.