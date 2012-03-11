В Москве начинается фестиваль молодых композиторов

13 марта в Камерном зале Московской филармонии состоится концерт, который откроет первый международный Большой фестиваль МолОта — Молодежного отделения Союза композиторов России.

Фестиваль пройдет в Москве, Петербурге, Саратове, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми, Ереване и Париже.

Концерты организуются исключительно силами самих композиторов — без какой-либо «внешней» поддержки и без административного ресурса. В июне фестиваль завершится в Москве награждением самых успешных композитора и музыковеда стипендией МолОта, а также закупкой новых сочинений молодых авторов.



Перед концертом 13 марта в Московской филармонии участники МолОта расскажут журналистам о насущных проблемах композиторов: о несовершенной и запутанной системе авторских отчислений, действующей в России, и о разрабатываемом сейчас Законе о культуре, в котором по-прежнему игнорируются права творческих союзов, сообщает openspace.ru.



МолОт был создан весной 2009 года. Это творческое сообщество молодых композиторов и музыковедов из разных регионов России, цель которого — объединение всего молодежного композиторского движения в стране, а также организация деятельности молодых российских музыковедов.



