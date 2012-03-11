В Музее истории религии играет музыка Генриха VIII и Мартина Лютера

Музей истории религии предлагает петербуржцам «Циклы воскресного дня». Например, сегодня в залах музея «музыкальное» воскресенье. Гостей ждет программа «Лирика бунтарей. Музыка эпохи Реформации». Об этом «БалтИнфо» сообщили в музее.



В программе дня: произведения Генриха VIII Тюдора и Мартина Лютера, а также европейская вокальная и инструментальная музыка XVI - начала XVII веков (Жоскен Депре, Орландо Лассо, Джулио Каччини, Иоганн Шейна).



«В эпоху, когда архитектура и изобразительное искусство, ангажированные Католической Церковью, переживали упадок, Реформация вызвала к жизни Северное Возрождение и необыкновенный период расцвета музыкального искусства. Именно музыкальная лирика стала средством самовыражения для исторических персонажей, от которых мы этого меньше всего ожидаем - Мартина Лютера и Генриха VIII Тюдора», - говорят организаторы.



С именем Мартина Лютера связывается непосредственное участие в создании нового музыкально жанра - протестантского хорала. Лютер - автор знаменитого хорала «Ein' feste Burg ist unser Gott» («Бог – наш крепкий оплот»), который Фридрих Энгельс назвал «Марсельезой» XVI века». Король Англии предпочитал сочинять светскую вокальную и инструментальную музыку – застольные и любовные песни. Для «Pastime with good company» и «My Lady Carey’s Dompe» ГенрихVIII написал слова и музыку, которую исполняют до сих пор. Очень недурно для короля – «тирана, богоотступника и многоженца».