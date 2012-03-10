О гибели жены Александру Пороховщикову не скажут

Медики не будут сообщать находящемуся в реанимации Александру Шалвовичу о самоубийстве жены.

Александр Шалвович был переведен в НИИ Неврологии после ухудшения здоровья 7 марта.

Однако народный артист в последние дни так и не начал идти на поправку, - его состояние с каждым часом все ухудшается. О чем и сообщили врачи клиники его жене вечером 9 марта.

«Состояние Александра Шалвовича стабильно тяжелое. Он в сознании, на команды врачей реагирует», говорит дежурный врач реанимации НИИ неврологии.

Состояние актера помимо всего прочего осложнено сахарным диабетом. После того как Пороховщиков несколько раз терял сознание, врачи всерьез стали опасаться за его жизнь.

Ранее супруга актера Ирина и адвокат семьи Сергей Жорин обратились к министру здравоохранения России Татьяне Голиковой с просьбой взять под особый контроль ситуацию с лечением Александра Шалвовича. Ирина была уверена, что плохое состояние артиста связано с ненадлежащим исполнением обязанностей врачами клиники. Как рассказывает адвокат, их насторожило то, что врачи никак не могут поставить в течение двух дней точный диагноз. Переживания за здоровье мужа негативно сказались на состоянии самой Ирины, сообщает lifenews.ru. Несколько раз с ней случались срывы и истерики. Друзья семьи как могли пытались помочь несчастной женщине.



