Супруга актера Ирина Пороховщикова оставила предсмертную записку (ВИДЕО)

Супруга известного актера Александра Пороховщикова Ирина Пороховщикова оставила предсмертную записку. 42-летняя женщина минувшей ночью была найдена мертвой в своем особняке в Староконюшенном переулке в Москве.

В предсмертной записке жена актера просит никого не винить в ее смерти.

Квартиру Пороховщиковых вскрывали сотрудники МЧС. Полицию вызвала подруга Ирины Пороховщиковой Ольга Симонова. Она сообщила, что из-за болезни супруга Ирина находилась в глубокой депрессии и несколько дней последних твердила о том, что хочет покончить с собой. Последний телефонный разговор подруг состоялся около полуночи. Пороховщикова повторяла о желании уйти из жизни.

Ирина Пороховщикова тяжело переживала болезнь мужа. У 73-летнего народного артиста недавно на фоне сахарного диабета началась гангрена. Пороховщикову ампутировали часть стопы. В больнице актер простудился, получил воспаление лёгких, передает РСН. У него случился сердечный приступ и врачи диагностировали инсульт. Но позднее врачи предположили, что у него неврологическое заболевание.

"АН" сообщали, что Ирина тяжело переживала болезнь супруга и делилась переживаниями в микроблоге. Ирина Пороховщикова, тело которой обнаружили в ночь на субботу около 1:00 в семейном особняке в Староконюшенном переулке в центре Москвы, завела свою страницу в Twitter чуть больше недели назад.



