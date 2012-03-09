В театре «Приют Комедианта» прошла премьера спектакля Тимофея Кулябина «Шинель. Dress Code», созданная по мотивам повести Николая Гоголя «Шинель». Российская публика хорошо помнит постановку Валерия Фокина в московском театре «Современник», также посвященную данной тематике.



В петербургском театре представили новую трактовку литературного произведения. С подачи молодого, но талантливого режиссера Тимофея Кулябина спектакль получился достаточно революционным. «Действие спектакля происходит в некоем стерильном, герметичном пространстве, условно названном Департаментом. Вместо бытового психологического театра – опыт современной театральной мистерии», - поясняют в «Приюте Комедианта», - «На сцене под музыку Антонио Вивальди сталкиваются два мира: мир Башмачкина и мир чиновников; простота и наивность вековой традиции, «кровь и почва» – и мельтешение «белых воротничков» с их многочисленными культурными установлениями, этикетами и прочими «дресс-кодами». Столкновение чревато трагической развязкой».



Помимо Международного Женского дня, премьерные показы спектакля запланированы на 9 и 31 марта. Главную роль в постановке исполняет Роман Агеев - ученик Семена Спивака.