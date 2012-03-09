Лиза Боярская проходит курс обучения в питерской школе для будущих мам

В ближайшее время актриса Елизавета Боярская должна стать мамой: Боярская хорошо себя чувствует и нормально переносит беременность. Она сама водит машину и постоянно переезжает из Москвы в Санкт-Петербург.





Не так давно вместе с мужем Максимом Матвеевым Лиза начала посещать курсы для будущих родителей. Беременных в ходе обучения учат правильно дышать при родах, ухаживать за новорожденным, а будущих папаш учат ухаживать еще и за будущими мамами, пишут Интернет-СМИ.