В Санкт-Петербурге в четверг прошла церемония чествования лауреатов Российской национальной актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова в театре "Русская антреприза", также носящем имя выдающегося актёра.

Андрею Миронову сегодня исполнился бы 71 год.

В номинации "За служение театральному Отечеству" премии удостоена Людмила Чурсина. Именно в партнерстве с этой актрисой и по ее инициативе Андрей Миронов сыграл в 1987 году свою последнюю роль в телеспектакле "Белые розы, розовые слоны..." по пьесе Уильяма Гибсона.

Лауреатами в этой номинации стали также Василий Лановой и Игорь Кваша.

"За служение русскому репертуарному театру" премии удостоен драматург Эдвард Радзинский.

"Лучшими из лучших" - за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене за последние три года стали московские актеры Сергей Безруков, Ирина Пегова и Владимир Симонов и их петербургские коллеги Ксения Каталымоваза, Аркадий Коваль и Евгений Баранов.

В эту же лауреатскую компанию вошел и артист Владимир Гусев - за исполнение ролей на сцене Ярославского камерного театра.

Избранником номинации "Самый лучший" назван Олег Басилашвили, которому премия присуждена за исполнении роли Нормана в спектакле Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова "Лето одного года".

Специальные призы"Фигаро" получили многолетний партнер Андрея Миронова на эстраде музыкант Левон Оганезов, театральный журналист, основатель конкурса актерской песни имени Андрея Миронова Марина Райкина и петербургский режиссер, создатель театрального товарищества "Комик-трест" Вадим Фиссон.

Президент премии "Фигаро" Валентин Гафт присудил свой приз московской актрисе Нонне Гришаевой, которая уже носит звание лауреата конкурса актерской песни имени Андрея Миронова.

"АН" писали, что профессиональная Российская национальная актерская премия "Фигаро" имени Андрея Миронова учреждена в июне 2010 года в Петербурге по инициативе народного артиста России Рудольфа Фурманова. С минувшего года ее решено регулярно вручать в день рождения выдающегося актера - 8 марта.

Церемония награждения лауреатов приурочена ко дню рождения актера. 7 марта Андрею Миронову исполнилось бы 70 лет. Андрей родился 7 марта 1941 года, в родильном доме имени Грауэрмана, в семье известных эстрадных артистов Александра Семёновича Менакера и Марии Владимировны Мироновой. Однако родители указали в качестве даты рождения 8 марта. На тему этой даты родители даже исполнили репризу: "Андрей — подарок женщинам в Женский день 8 марта".

Миронов, однако, дожил лишь до 46 лет. 14 августа, во время гастролей театра в Риге, на спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро", не доиграв последнюю сцену, он потерял сознание, исполняя роль Фигаро. 16 августа 1987 года Андрей Миронов скончался.

Участников и гостей церемонии вручения национальной актерской премии приветствовал Владимир Путин.