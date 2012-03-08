Раньше у мраморной Венеры были золотые кудри, алые губки и серёжки

Мраморную статую Венеры Медицейской, которая служит главным украшением флорентийской галереи Уффици, раньше дополняли яркие краски и украшения, утерянные в процессе постнаполеоновской реставрации, сообщили исследователи.

Хотя сегодня Венера, воплощенная в мраморе в I веке до нашей эры, - однородного белого цвета, но когда-то она была более яркой. Химический анализ поверхности статуи показал наличие следов краски и сусального золота. Согласно результатам экспертизы, у статуи были красные губы, а волосы сияли позолотой, мочки ушей украшали серьги.

Краска и золото исчезли в результате "чрезмерно усердной" реставрации, проведенной после 1815 года, то есть когда статуя вернулась в Италию из Франции, куда ее прежде увез Наполеон. В XVII веке Венера находилась в папском собрании, а в 1677 году её приобрело для своей коллекции знаменитое семейство Медичи. С тех пор она носит их имя (Venere Medici) и хранится в галерее Уффици.

Исследовать статую ученые решили неспроста. Их заинтересовали исторические свидетельства того, что ранее Венера обладала цветными волосами и губами.

Галерея Уффици во Флоренции была частью так называемого "Большого путешествия", которое совершали в образовательных целях сыновья знатных семей Европы, передают Вести. Поклонники искусства XVIII века возвращались из Италии, восхищаясь красотой Венеры, восторгаясь ее золотыми волосами и прекрасными чертами лица.

"Ее образ в тысячу раз прекраснее, чем любой увиденный ранее, в тысячу раз более трогательный и в тысячу раз более очаровательный", — описывал в 1785 году свои впечатления один из путешественников.

"Исследования показали, что это не коллективная галлюцинация. Брызги красок оживляли камень, даруя Венере внешность молодой девушки", - заявил Фабрицио Паулуччи, глава отделения классической античности галереи Уффици.