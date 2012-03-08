Классическая опера выйдет на улицы Петербурга

Летом 2012 года в Санкт-Петербурге будет организован международный музыкальный фестиваль «Опера всем», который пройдет в формате open air. Цель мероприятия - сделать классическую оперу доступной для самого широкого круга зрителей.



Особенности проекта вице-губернатор Северной столицы Василий Кичеджи обсудил накануне с музыкальным руководителем фестиваля Фабио Мастранджело и арт-директором Виктором Высоцким. В настоящее время опера является элитарным искусством. Согласно замыслу Мастранджело и Высоцкого, данное положение должно измениться. Они предлагают перенести её из академических театров в общественное городское пространство. Предполагается, что уже этим летом на площадях и в парках Санкт-Петербурга будут представлены такие произведения как «Жизнь за царя» Глинки, «Иоланта» Чайковского, «Снегурочка»

Римского-Корсакова и многие другие оперы русских композиторов. Организаторы фестиваля хотят познакомить публику с шедеврами русской национальной оперной школы.



Василий Кичеджи полностью одобрил данное начинание, отметив его сильнейшее воздействие на духовное развитие жителей Северной столицы. «Гражданское сознание, как известно, развивается не на митингах, а тогда, когда богатства, созданные национальной и мировой культурой, становятся твоими богатствами», - констатировал вице-губернатор.



Качество оперного исполнения в рамках планируемого open air обещает быть на самом высоком уровне. По данным пресс-службы городской администрации, к участию в фестивале будут приглашены отечественные и зарубежные звезды оперной сцены.