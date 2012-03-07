В старинном чешском замке нашли восемь картин Гитлера

В старинном замке Закупы на севере Чехии историк Йиржи Кухарж обнаружил восемь картин, принадлежащих Адольфу Гитлеру. Стоимость полотен, найденных местным историком, оценивается в 90 миллионов чешских крон (4,8 млн. долларов).

В конце февраля этот же историк нашел семь картин из личной коллекции Гитлера в депозитарии монастыря поселка Доксаны. Стоимость картин в Доксанах оценивается в 2,8 млн долларов США.Монастырь в Доксанах, находящийся в 70 км северо-западнее Праги, был основан в XII веке. Он недоступен для обычных посетителей.