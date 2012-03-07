В Париже с труппой Мариинского театра выступит Жерар Депардье (ВИДЕО)

Вместе с Симфоническим оркестром, солистами Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Париже сегодня выступит Жерар Депардье. Киноактер выйдет на сцену театра Елисейских Полей в роли Чтеца в опере-оратории "Царь Эдип" Игоря Стравинского.

Именно Жерар Депардье участвовал в записи диска музыки Стравинского на лейбле "Мариинский" и играл эту роль с оркестром Мариинки в мае 2010 года на открытии 18 Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей" в концертном зале Мариинского театра.



В исполнении прославленного российского коллектива из Санкт-Петербурга в Париже прозвучат также русские хореографические сцены "Свадебка" Стравинского, сообщает tvkultura.ru.



