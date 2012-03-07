В честь 8 марта в Петербурге выступят европейские звезды оперетты

В Северную столицу официально пришла весна, а с ней и любимый многими праздник — Международный Женский день. Настоящий подарок для жительниц Петербурга подготовил Театр музыкальной комедии. 6, 7, 8 и 9 марта на его сцене будет представлена программа «Ради женщин, ради женщин…».



Музыкальная программа будет реализована в формате международного гала - концерта европейских звезд оперетты. «В праздничном концерте выступят любимцы петербургской публики - солисты будапештского театра оперетты и мюзикла Жужа Калочаи и Жолт Вадас, и снова на сцене предстанет одна из самых ярких звезд современного опереточного театра Марика Освальд в партнерстве с Давидом Сабо», - отмечают в Театре музыкальной комедии, - «Эта пара не раз приводила в восторг публику мировых культурных столиц, очаровывая всех своим взрывным искрометным исполнением. Известные партии из оперетт прозвучат в исполнении пленительной Марчелы Черно из Австрии».



Не менее запоминающимся обещает стать выступление солистки бухарестского Национального Театра Оперетты «Ион Дачиан» Тины Мунтяну и солистки киевского Национального Академического театра оперетты Галины Грегорчак.



Среди российских гостей - лауреат Международного конкурса «Оперетта Land 2011» Иван Латушко, а также солисты Академического театра «Московская оперетта» Олег Корж и Максим Катырев. Основу концерта составят выступления артистов петербургского Театра музыкальной комедии.



Напомним, что нынешний гала-концерт станет юбилейным - пятым по счету. Инициатором его проведения является известный австрийский дирижер Питер Гут. На концерте прозвучат арии и дуэты из оперетт Кальмана, Легара, Штрауса, Оффенбаха и Миллёкера, а также малоизвестные произведения Григориу, Раймунда, Цирера, Зуппе и Эйслера.