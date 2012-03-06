Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием писателя Габриэля Гарсиа Маркеса

Президент России Дмитрий Медведев направил поздравление с 85-летием известному колумбийскому писателю, лауреату Нобелевской премии, Габриэлю Гарсиа Маркесу ( Gabriel García Hose Márquez) , отметив верность Маркеса подлинному призванию писателя.





"Вы неизменно остаётесь верны подлинному призванию писателя – поднимать острые жизненные и философские проблемы, способствовать утверждению идеалов добра и справедливости. Вам это удаётся сполна – и как литератору, и как общественному деятелю. Ваша активная гражданская позиция, приверженность общечеловеческим ценностям – достойный ориентир для всех, кто мыслит широкими категориями, видит перспективу, кому небезразличны судьбы современного мира", - говорится в поздравлении Медведева.

Дмитрий Медведев подписал Указ о награждении орденом Почёта Габриэля Хосе де ла Конкордиа Гарсиа Маркеса, президента Фонда новой иберомериканской журналистики, гражданина Республики Колумбии, за вклад в укрепление дружбы между народами России и Латинской Америки, сообщает пресс-служба Кремля.