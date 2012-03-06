В Москве музей-панорама "Бородинская битва" и экспозиция "Кутузовская изба" сегодня откроются после реконструкции. 6 марта в музее состоится торжественное открытие новой экспозиции "Честь Бородинского дня".

Впервые в экспозиции музея будут представлены уникальные экспонаты эпохи 1812 года, среди которых личные вещи Михаила Голенищева-Кутузова и участников Наполеоновских войн.

Музей-панорма был закрыт на реконструкцию 1 июня 2011 года. "Кутузовская изба"", которая связана с проведением военного совета в Филях, была закрыта с 90-х годов прошлого века.

В период 2010-2011 годов музейную коллекцию пополнили более 400 предметов, среди них предметы военного быта, коллекция британского оружия эпохи Наполеоновских войн, бюст Императора Александра I, комплект дуэльных пистолетов мастера Буте начала XIX века.В этом году в Москве запланировано проведение большого количества мероприятий, посвященных празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.