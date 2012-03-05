Всем женщинам страны посвящается!...

8 марта в Крокус-Сити УСА «Аквариум» состоится единственное в мире спортивно-светское событие - FIGHT NIGHTS "Битва под Москвой 6. МУЖСКОЙ ВЕЧЕР В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ".



В программе турнира 11 поединков по самым популярным видам единоборств: ММА (смешанные единоборства), Кикбоксинг (раздел К-1), Боевое Самбо, Кунг-Фу.



Ставшие традицией на FIGHT NIGHTS:



- Женский бой с участием красавицы Юлии Березиковой;



- Звездный бой по Кикбоксингу между популярным телеведущим и шоу-меном Иваном BLACKMAN-ом Траоре и известным светским фотографом и фото-художником Максом Духановым.



Так же в программе турнира совместный проект FIGHT NIGHTS и VKLUBE.TV:



– шоу самых красивых девушек - МИСС FIGHT NIGHTS.



Уникальные декорации, спецэффекты, живой звук от бессменных музыкантов группы SALVADOR, фристайл от САШИ Белого, соло от МС Батишта.



Специальное шоу, невероятные сюрпризы и подарки для всех представительниц прекрасной половины человечества от организаторов, партнеров и спонсоров турнира.



Ведущий – главный ринг-анонсер страны Александр Загорский!



Гости и поклонники турниров FIGHT NIGHTS:



Стивен Сигал, Александр Овечкин, Федор Емельяненко, Хираюки Тагава, Ляйсян Утяшева, Виктория Боня, Лада Дэнс, Сергей Зверев, Маша Малиновская, Эдгар Запашный, Михаил Пореченков, Лена Кулецкая, Дмитрий Носов, Анна Кастерова, Гарик Мартиросян, Эвелина Бледанс, Лена Ленская, ЯНАСТАСИЯ, Джиган, Тимур Соловьев, Доминик Джокер, Сергей Харитонов. Подробнее www.fightnights.ru Заказ билетов +7 (495) 585 63 94 и на сайте www.agentbilet.com