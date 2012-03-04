Сегодня исполняется 80 лет Георгию Штилю

Георгий Антонович Штиль всю жизнь был и остается актером одного театра – БДТ им. Товстоногова. Он играет во всех спектаклях знаменитого режиссера. "Звезде" БДТ сегодня исполняется 80 лет.



Самые значимые роли – в спектаклях «Три сестры», «Ханума», «История лошади», «Ревизор», «Смерть Тарелкина», «Макбет», снялся более чем в 150 фильмах, хотя Георгий Александрович Товстоногов не одобрял работы на стороне.

В театр Георгий Антонович пришел в 29 лет, взрослым, состоявшимся человеком, после армии и института. Он много играл в массовке, готов был на любые роли, лишь бы только играть на сцене прославленного театра. В день принятия в труппу спектакля Георгий Антонович плакал от счастья.



Его героев зрители знают «в лицо», но вряд ли смогут вспомнить , как их зовут. Актера узнают прохожие, берут автографы, принимают за «своего парня». Он – актер-эпизодник. Но ничуть не жалеет об отсутствии в своем репертуаре главной роли. «Да что там звезды, даже актеры второго плана всегда видны в этом театре», - признается Георгий Штиль, передает его слова tvkultura.ru.



