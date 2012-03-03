Драгоценности Людмилы Зыкиной купил на аукционе давний поклонник певицы

Уникальные украшения из золота с драгоценными камнями из коллекции великой певицы Людмилы Зыкиной были проданы в субботу на аукционе.Большинство драгоценностей купил по телефону давний поклонник Зыкиной.

Имя его пока держится в секрете.Всего на торги было выставлено 25 лотов. Их общая минимальная оценка составляла приблизительно полмиллиона долларов.Общая стоимость ушедших с молотка драгоценностей составила 31 миллион 787 тысяч рублей, пишет «КП».

Самым дорогим лотом оказались золотые серьги с природными бриллиантами. Они были проданы за 6,5 миллионов рублей.

«АН» сообщали, что драгоценности Людмилы Зыкиной выставили на торги наследники.