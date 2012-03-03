Черный лебедь будет умирать в 72 городах России

Впервые в России балетная публика познакомится с чернокожей балериной – Кейти Фетла (Йоханнесбург, ЮАР), которая исполнит различные по стилю хореографические произведения, в том числе одно из великих творений Михаила Фокина «Умирающий лебедь».



На сцене – необычное балетное действо, включающее в себя три вида искусств – балет, оперу и поэзию. В проекте участвуют солисты балета ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.

"Черный лебедь" - вторая часть программы "Шедевры мирового балета", которая признана одной из сильнейших в мире. Пилотный проект собрал аншлаги в лучших концертных залах Испании, Франции, Гонконга и ЮАР. Новый стартует в марте и пройдет сначала в 72 городах России, потом на Украине. Затем "Черного лебедя" увидят зрители восьми стран Европы, а завершится турне в Китае.



Планируется и открытие третьего проекта "Шедевров мирового балета". Премьера состоится осенью 2012 года, среди артистов заявлен один из сильнейших и известнейших танцовщиков в мире - народный артист России, лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой Софит" - Фарух Рузимат.