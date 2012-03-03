Школа волшебства Хогвартс будет открыта для всех желающих (ВИДЕО)

31 марта 2012 года состоится открытие музея Гарри Поттера. В аттракцион для туристов превратятся павильоны студии «Ливсден» в одноименном городе (в 30 километрах от Лондона), где снимали все восемь фильмов поттерианы.



Впервые откроются двери для всех желающих в мир, где на глазах творилась магия. Мы сможем заглянуть «за кулисы» и увидеть то, что скрывала камера. В трехчасовой тур также входит обзор интерьеров Хогвартса – Большой зал, кабинет Дамблдора (с обязательным разговором с распределительной шляпой), гостиные факультетов, класс зельеварения в подземелье, хижину Хагрида и т.д. Прогулка по Косому переулку с посещением магазина волшебных палочек Олливандера, лавки «Ужастики Умников Уизли», здания Совиной почты, книжного магазина «Флориш и Блоттс» и др. Там же познакомят с искусством гримеров и костюмеров на примерах самых интересных масок и нарядов героев цикла.

Создатели фильмов по мотивам книг Джоан Роулинг впервые представили публике макет замка-академии – «невероятный, экстраординарный, волшебный, потрясающе детализированный!», как пишут о событии американские СМИ. Эта декорация была построена для первого фильма – «Гарри Поттер и философский камень» - и в дальнейшем использовалась во всех остальных картинах серии. Над созданием замка трудились 86 человек – художников и технических рабочих, сообщает eg.ru. В строительстве миниатюрного Хогвартса использовано более 2 500 оптических волокон, для имитации освещения замка факелами и фонарями. В окнах видны фигурки студентов, а в совятне на башне сидят миниатюрные совы.



