В Москве прошла церемония вручения премий правительства деятелям культуры

Оперная певица Галина Вишневская, певец Иосиф Кобзон, режиссер Марк Захаров в числе других деятелей культуры получили от министра культуры Александра Авдеева премии правительства РФ в области культуры за 2011 год.



Согласно распоряжению правительства, Кобзон получил премию за участие в музыкальном проекте "Письма с фронта", Вишневская - за создание школы оперного пения, а Захаров - за спектакль "Пер Гюнт" в театре "Ленком".

Премии также удостоены актеры "Ленкома" Александра Захарова, Антон Шагин и Сергей Степанченко - тоже за спектакль "Пер Гюнт", художник Иван Лубенников за оформление станций московского метро "Маяковская", "Сретенский бульвар" и "Славянский бульвар", режиссер Алексей Бородин - за спектакль "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда.

Художественный руководитель Театра балета в Санкт-Петербурге Борис Эйфман и танцоры его театра Мария Абашова, Олег Габышев и Дмитрий Фишер награждены за балетную трилогию "Иное пространство слова".

Награды вручены также организаторам всероссийского литературно-фольклорного проекта "Шолоховская весна" Александру Ларионову и Александру Шолохову, автору серии книг "Документальная биография Достоевского" Игорю Волгину, автору книги "Твардовский" из серии "Жизнь замечательных людей" Андрею Туркову.

Премию получили детский писатель и публицист Валерий Воскобойников за серию книг "Жизнь замечательных детей" и композитор Ефрем Подгайц за цикл опер для детей "Принц и Нищий", "Дюймовочка" и "Карлик Нос".

Всего премии присуждены более 50 деятелям культуры.



