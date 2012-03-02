Владимир Познер представил в Санкт-Петербурге автобиографическую книгу

Тележурналист, первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер на этой неделе представил в Санкт-Петербурге автобиографическую книгу «Прощание с иллюзиями». Ее он написал более двадцати лет назад. Написал по-английски.

В США она двенадцать недель держалась в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк таймс». И только теперь, это произведение появилось у нас.

— Владимир Владимирович, почему так долго ждал выхода в свет вариант вашей книги на русском языке?



— Если честно, я полагал, что сразу переведу свою книгу на русский, но уж слишком трудно она далась мне. И в те годы я решил, что чуть подожду. Потом события сложились так, что перевел ее я лишь в 2008 году. Еще три года размышлял над тем, как в книге эти прошедшие годы отразить. Я не то чтобы дописал, я ввел некоторые комментарии по поводу написанного 22 года назад и некоторые высказывания по поводу сегодняшнего дня. Кстати, самое последнее высказывание было написано в октябре прошлого года. Так что все-таки «Прощание с иллюзиями» — это довольно свежо. «Прощание…» — это чрезвычайно документальная вещь. Но не мне судить, насколько хороша моя книга. Пускай читатель скажет.