Пользователи Рунета могут смотреть прямые трансляции балетов Большого театра

Большой театр совместно с компанией Google Russia запускает прямую трансляцию балетных постановок на русском YouTube-канале, так что теперь и пользователи Рунета имеют возможность их просмотра.



Ранее такая привилегия была только у зрителей за рубежом.

С марта 2010 года прямые трансляции балетов Большого театра шли в 300 кинотеатрах 22 стран, но Россия в этот список не входила. С 11 марта жители России смогут присоединиться к многотысячной зарубежной аудитории и смотреть прямые трансляции балетов из Большого на YouTube-канале одновременно со зрителями в кинотеатрах по всему миру. На сцене Большого театра в этот день будет дан балет «Корсар».



