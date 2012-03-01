Модельер Валентин Юдашкин стал главой нового телеканала

Кутюрье Валентин Юдашкин возглавил новый телеканал "Стиль и мода". "В нашем эфире мы расскажем о новостях из мира моды и дизайна, об актуальных тенденциях, представим авторитетные мнения.

Мы приглашаем к сотрудничеству молодых дизайнеров, художников, музыкантов, всех, кто влюблен в красоту и готов делиться ею", - рассказал модельер. Телеканал о моде будет вещать не только о модной и стильной одежде. Эксперты расскажут об элитной бижутерии и аксессуарах. На телеканале "Стиль и мода" появятся передачи о дизайне интерьера, здоровом образе жизни, путешествиях.