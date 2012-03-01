В Москве откроется выставка кутюрье Вячеслава Зайцева

В Москве в пятницу, 2 марта, в Театральном музее имени Бахрушина откроется выставка кутюрье Вячеслава Зайцева. Экспозиция посвящена 50-летию творческой деятельности маэстро.

На выставке представлены уникальные модели одежды коллекций разных лет, живописные работы, эскизы театральных костюмов. Вячеслав Зайцев - народный художник России и действительный член Академии художеств. Он создавал костюмы для спектаклей "Три сестры" "Современника", "Безумный день или женитьба Фигаро" Театра Сатиры, "Странная миссис Сэвидж" МХАТа и "Принцесса Турандот" театра им. Вахтангова.

На выставке в Театральном музее имени Бахрушина состоится премьера - впервые будут представлены эскизы театральных костюмов к новому спектаклю Андрея Житинкина "Пиковая дама". Главную роль исполняет Элина Быстрицкая. Премьера постановки пройде в Малом театре в апреле.