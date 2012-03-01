Прощание с актером Станиславом Мухиным состоится 3 марта

Петербург 3 марта проводит в последний путь актера Молодежного театра на Фонтанке Станислава Мухина. Он ушел из жизни 29 февраля, на 64-м году жизни. Мухин вышел на сцену театра в последний раз 23 февраля, чтобы сыграть в спектакле "Дни Турбиных".

На тот момент он уже чувствовал себя плохо. Актер продолжительное время болел. Отпевание и прощание с актером Станиславом Мухиным состоится в субботу, 3 марта, во Владимирском соборе. Место похорон пока остается неизвестным, сообщает ИА Росбалт.

Станислав Мухин родился во Львове в 1948 году. В Молодежном театре на Фонтанке актер служил с 1989 года. Он был занят во всех ведущих спектаклях Молодежного театра разных лет: "Танго", "Мещанин во дворянстве", "Гроза", "Трёхгрошовая опера", "Жаворонок", "Дон Кихот", "Школа налогоплательщиков" и многих других. Мухин играл и в телесериалах, в том числе, в "Улицах разбитых фонарей", "Агенте национальной безопасности", "Бандитском Петербурге".