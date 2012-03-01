В Суздале на торжественной церемонии открытия XVII Открытого фестиваля анимационного кино назвали "Золотую сотню" анимационных фильмов.

"Жил-был пес" Эдуарда Назарова определён лучшим из лучших российских мультфильмов, созданных за 100 лет. В этом году отмечается 100-летний юбилей российской анимации. 100 профессиональных режиссеров, художников и критиков в области анимации составили свой рейтинг ста лучших фильмов, созданных за все годы.

Всего было названо 600 картин. Мультфильм Эдуарда Назарова получил специальный приз анимационного кинофестиваля. Второе место списка досталось "Ежику в тумане" Юрия Норштейна, названному в 2003 году лучшим фильмом всех времен и народов, а третье - "Винни Пуху" Федора Хитрука.

В список попали самые известные фильмы: "Аленький цветочек" Льва Атаманова, "История одного преступления" Федора Хитрука, "Малыш и Карлсон" Бориса Степанцева, "Падал прошлогодний снег" Александра Татарского, "Умка" Владимира Попова и другие.