Маэстро Евгений Дога отмечает юбилей (ВИДЕО)

В первый день весны юбилей отмечает композитор Евгений Дога. Маэстро 1 марта исполняется 75 лет. Дога окончил Кишиневскую консерваторию. Найти себя молодому композитору помог режиссер Эмиль Лотяну.

Музыка к его фильмам принесла композитору известность. Вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" стал визитной карточкой композитора.

Евгений Дога написал музыку к фильмам "Табор уходит в небо", "Одиноким предоставляется общежитие", Благословите женщину", "Анна Павлова", "Портрет жены художника" и многим другим.

Евгений Дога зажег немало звезд, в том числе Софии Ротару. Исполнив его песню, Ротару позволила и ему пережить второе рождение как композитора-песенника.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Евгения Догу с юбилеем.