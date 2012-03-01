Поклонники Кобзона обратились к Хиллари Клинтон

Более 4 тыс русскоязычных жителей США направили обращения в адрес главы внешнеполитического ведомства страны Хиллари Клинтон с просьбой выдать въездную визу российскому певцу Иосифу Кобзону.



Сегодня об этом объявила компания, занимающаяся подготовкой гастролей певца в США, планируемых на май-июнь этого года.

Последний раз Иосиф Кобзон приезжал на гастроли в США в 1994 году. В следующем году госдепартамент аннулировал его многократную въездную визу, объясняя это некими связями и возможной причастностью российского певца к незаконным операциям. При этом никаких официальных обвинений артисту предъявлено не было.

В феврале организаторы концертов российского певца начали общественную кампанию в поддержку предоставления ему въездной американской визы категории P-3, которая даст возможность певцу выступить перед заокеанской публикой. Желающие поддержать инициативу могли подписать письмо, публикуемое в русскоязычных, либо поставить подпись в ветеранских организациях США или на сайте организаторов гастролей в интернете.

"1 марта 2012 на имя руководителя внешнеполитического ведомства США было направлено 2898 писем и 1273 электронных петиций, подписанных русскоязычными жителями страны. Копия юридических документов и собранных петиций будет также вручена новому послу США в России Майклу Макфолу", - сообщили организаторы гастролей.

15 марта Кобзон будет проходить собеседование в посольстве США в Москве. Генеральный консул США в Москве Дорон Бард сообщил организаторам, что знает о предстоящем интервью Кобзона и отметил, что заявление певца "будет рассмотрено самым внимательным образом в соответствии с американскими законами и правилами получения визы".

Иосиф Кобзон планирует закончить свою зарубежную гастрольную деятельность, американские гастроли будут последними. 7 февраля на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС он заявил, что 11 сентября этого года, в день своего 75-летия, в Москве в Государственном Кремлевском Дворце даст последний сольный концерт.









