Народная артистка СССР Инна Чурикова вернулась к работе. В среду впервые после перелома обеих рук актриса провела репетицию в театре. Инна Михайловна прошла отдельные сцены "Аквитанской львицы" и даже танцевала.

Еще в 2010 году на сцене "Ленкома" этот спектакль поставил муж Чуриковой - известный кинорежиссер Глеб Панфилов. Инна Михайловна исполняет заглавную роль, ее партнером выступает Дмитрий Певцов.

"С этим спектаклем 2 марта "Ленком" отправится на гастроли в Санкт- Петербург, которые пройдут на сцене концертного зала консерватории. Там мы дважды — 3 и 4 марта — сыграем "Аквитанскую львицу". Нет сомнений, что Инна Чурикова, как всегда, будет блистательна. Но для нее эта гастроль станет и своего рода испытанием. Так что график дальнейших выступлений актрисы будет составлен лишь по возвращении в Москву", - заместитель директора театра Сергей Вольтер, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что 25 января Инна Чурикова упала неподалеку от театра "Ленком" и была госпитализирована с переломом рук. В больнице ей сделали операцию, а спектакли, где она задействована, перенесли на неопределенный срок.

Теперь, как заверил замдиректора "Ленкома", Инна Чурикова возвращается в строй на радость всем многочисленным почитателям ее таланта.