В Петербурге скончался актер Станислав Мухин

В Петербурге 28 февраля 2012 года на 64 году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни артист Молодежного театра на Фонтанке Станислав Владимирович Мухин. Станислав Владимирович служил в театре с 1989 года и своей игрой согрел души многих зрителей.

Он выходил на сцену Молодежного театра более 20 лет, и даже будучи тяжело больным неизменно приезжал в театр, чтобы встретиться с любимой публикой. Это был артист высочайшего таланта, профессионализма и ответственности, артист, который не мог подвести своего зрителя и жертвовал собой ради творчества.

Он был занят во всех ведущих спектаклях Молодежного театра разных лет: «Танго», «Мещанин во дворянстве», «Гроза», «Трёхгрошовая опера», «Жаворонок», «Дон Кихот», «Школа налогоплательщиков» и многих других.

Станислав Владимирович много сыграл запоминающихся ролей в фильмах и сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Марш Турецкого», «Бандитский Петербург», «Дон Кихот» (фильм-спектакль) и др.

Он долгое время болел. Уже на его последнем спектакле он почувствовал себя плохо. Это были "Дни Турбиных", Станислав Владимирович очень любил эту постановку и сыграл ее в последний раз 23 февраля.



Дата прощания с артистом пока не определена.



