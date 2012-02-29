Актер Большого драматического театра им. Г. Товстоногова Олег Басилашвили выдвинут на звание Почетного гражданина Петербурга губернатором города Георгием Полтавченко.Об этом сообщил сегодня спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.



В 2011 году известный актер стал почетным гражданином Тбилиси.

На рассмотрении городского парламента находятся еще семь кандидатур в Почетные граждане. Среди них заслуженный тренер России Анатолий Рощин, музыкант Давид Голощекин и другие.



