Басилашвили выдвинут на звание Почетного гражданина Петербурга
29 февраля 2012, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Большого драматического театра им. Г. Товстоногова Олег Басилашвили выдвинут на звание Почетного гражданина Петербурга губернатором города Георгием Полтавченко.Об этом сообщил сегодня спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
В 2011 году известный актер стал почетным гражданином Тбилиси.
На рассмотрении городского парламента находятся еще семь кандидатур в Почетные граждане. Среди них заслуженный тренер России Анатолий Рощин, музыкант Давид Голощекин и другие.