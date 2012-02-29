Площадка, где собираются барды

Клуб «Альма-матер» на Таганке – площадка, где собираются и дают концерты барды прошлых лет. Некогда они покоряли сердца советской молодежи своей душевной немудреной лирикой под аккомпанемент певучей гитары. Мы расспросили арт-директор клуба «Альма-матер» Илларию о том, что стало с бардовским движением в наши дни, и чем примечательно то, что делает клуб «Альма-матер».

В 70-80 годы прошлого века бардовская песня в СССР была явлением, стилем жизни, Грушинский фестиваль собирал миллион зрителей и существовала целая сеть бардовских кустов по всей стране. Существует ли это теперь или нет? И почему, на ваш взгляд?

Грушинский фестиваль и сейчас существует, просто он процентов на 70 перестал быть бардовским. Там появились другие направления, течения: этно, фолк, бард-рок. Мир меняется, музыкальные пристрастия меняются, появляются новые группы, молодые люди, очень агрессивные, талантливые. Грушинский фестиваль сейчас совершенно другой, он стал более интересным, но менее масштабным, как то было в 60-70х, потому что сейчас появилось много различных вариантов времяпровождения, альтернативы. Это уже не советский союз, уже не бардовское течение. А оно в своем классическом смысле, увы, гаснет.

Справедливо ли мнение, что раньше бардовское течение было своего рода ответом режиму, альтернативой нынешней оппозиции? Могли ли эти народные кумиры повести за собой людей?

Были ли они угрожающей историей в те времена? Я думаю, вряд ли. Ведь песни их, если вспомнить, совершенно родные, теплые, очень музыкальные, о стране, о женщине, о дружбе. Они изначально не могли быть революционерами и к чему-то сподвигнуть. Это же были студенческие сборы, где люди могли собраться, послушать музыку, пообщаться. Это не было и не могло быть альтернативой политической оппозиции - в те времена ни о чем таком речи не велось.

О бардах того времени есть также стороннее мнение, что если артист или слушатель не разделял полностью их взглядов, то он был не вхож в их круг, был чужим. Правда ли то, что существовало такое замкнутое пространство?

Я думаю, что нет. Внутри бардовского течения были свои разделения, разногласия. Например, Высоцкий: свой или не свой, бард или не бард. Или Окуджава - он себя вообще никогда не считал бардом. Когда-то возник очень талантливый, знаменитый сейчас артист Олег Митяев, он встречался с Окуджавой и очень полюбил его творчество. А многие в бардовском течении считали, что Митяев совершенно не из их круга. Все это было студенческими прениями, как если бы нынешние меломаны разбирались в жанрах музыки.

Есть ли целевая аудитория клуба «Альма-матер»? Какая она?

Целевой зритель есть, и его крайне мало: он так же постарел со временем. Сегодня таким людям, как Городницкий, Никитин, Суханов под 70 лет, так, сколько же их слушателям?.. И по финансовым возможностям эти люди не могут активно посещать концерты – честно говоря, не каждый может позволить себе потратить тысячу рублей, чтобы приятно провести вечер.

Программа клуба на данный момент. Какие есть уникальные проекты?

Недавно мы провели ребрендинг клуба, теперь здесь выступают и барды, и разговорники, и рок-группы, и ретро – исполняют Вертинского, Утесова, Шульженко. Мы стараемся поддерживать новых авторов-исполнителей - у нас проходит фестиваль авторской песни. Также при поддержке министерства спорта и туризма мы вот уже в течение года каждое воскресенье проводим конкурс детской авторской песни. В нем участвуют дети с 6-7 до 15-16 лет, которые уже могут самостоятельно что-то писать, наигрывать музыку. Это дети, которым внутри семьи привита любовь к бардовской песне, и они с удовольствием исполняют на свой лад давно известные всем песни Визбора, Окуджавы, Высоцкого. В этом году Министерство в виде приза учредило шесть путевок в лагерь «Орленок». Победители нашего фестиваля участвуют в бардовских концертах, например, 19 февраля на дне рождения Олега Митяева третьим номером пел наш мальчишка, финалист конкурса. Каждое воскресенье стабильно здесь проходит прослушивание. Мы очень плотно работаем со школами, привозим каждую неделю им афиши – приходите, участвуете, записываетесь на прослушивание.

Значит, можно сказать, что подрастает аудитория тех прежних песен?

Получается так. Песни эти - понятные и о самом главном, как и детские. Они легко воспринимаются детьми, легко поются. И если родители знакомят ребенка с ними, то, конечно, он с удовольствием сам их перепевает.

Что на ваш взгляд самое интересное из нынешней программы клуба?

Очень много интересного. Сейчас мы находимся на репетиции спектакля Юлии Рутберг. Великолепный спектакль, всегда аншлаговый, идет каждый месяц. Например, Роман Карцев, который практически не дает концертов в Москве– есть уникальный шанс хотя бы раз в полгода услышать программу. А в этом году у него Юбилей, будут звучать и его авторские произведения.

Вы давно сотрудничаете с Юлией Рутберг? Сегодня, когда она пришла сюда, то было видно, что она чувствует себя как дома.

Дело не в этом – вся обстановка в клубе располагающая. Тут работает отличный коллектив, пиар-команда, все друг друга давно знают, с удовольствием приветствуют гостей и артистов, зашедших на площадку, всегда стараются расположить к себе, обогреть, напоить чаем.

Какое ваше личное отношение к бардовскому течению?

Есть у меня некое сожаление, что герои тех времен практически не пишут, ничего не создают нового. Единицы из них продолжают писать, и это востребовано. Например, легендарный музыкант Никитин шагает в ногу со временем и творит совершенно необычные вещи, создает шикарный джем-блюз - заслушаешься! А остальные поют все о том же: о прошлом, о старом, и нет той молодежи, которая хочет быть на них похожей – писать и слышать, как тогда это писалось и слышалось. Получается, что те слушатели, которые выросли на бардовских песнях стали более стары, меньше посещают концерты, а новым людям, молодежи, не очень интересно. Хотелось бы, чтобы наши "старики" продолжали нас удивлять. Бардовское течение на сегодняшний день угасает, тухнет. Поэтому надо ловить момент, наслаждаться этой эпохой - приходить в клуб «Альма-матер» и слушать, пока носители этой культуры еще с нами.