Юрию Соломину и Майе Плисецкой вручены ордена Восходящего солнца

Знаменитой балерине Майе Плисецкой и художественному руководителю Малого театра, известному актеру Юрию Соломину сегодня вручена одна из самых престижных наград Японии - орден Восходящего солнца.



Торжественная церемония с участием деятелей культуры и представителей общественности состоялась в посольстве Японии в Москве.

Вручая орден, посол Тикахито Харада отметил, что великая балерина и известный артист внесли определенный вклад в развитие российско-японских культурных отношений, выразил уважение и признательность и от Его Величества Императора, за их великие достижения. Своими выступлениями в Японии Майя Плисецкая очаровала многих японцев. А Юрий Соломин сыграл значительную роль в популяризации японской культуры.

"У меня к японцам особое отношение, - заметила Плисецкая. - В Японии мне нравится абсолютно все, особенно то, что касается вкуса, воспитания и культуры". "То признание и успех в Японии забыть невозможно, да и не хочется, - добавила прима-балерина. - Спасибо всем за столь высокую оценку моего творчества".

"Что касается человеческих качеств, то японцы очень доброжелательны и внимательны, - отметил Юрий Соломин. - В трудный момент они всегда поддержат и помогут", сообщает ИТАР-ТАСС.

Большую часть списка почетных лауреатов составляют сами японцы. Сорок кавалеров ордена разных степеней - иностранцы из 30 стран мира.



Орден Восходящего солнца — второй по значимости после ордена Хризантемы. Изначально он был утвержден в 1875 году и мог вручаться только мужчинам. Впоследствии это правило было упразднено. Одним из первых европейцев и первым русским, получившим орден Восходящего солнца, стал в 1907 году Всеволод Руднев, герой русско-японской войны, командир знаменитого крейсера "Варяг". Среди других отечественных кавалеров Ордена — директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, дирижер Валерий Гергиев и режиссер Юрий Любимов.











