В московском театре "Современник" назначен новый директор — Владимир Бакулев, который чуть более 20 лет назад был гордостью советского тенниса, а в последующие годы прославился организацией международных турниров с участием звёзд тенниса, политики и культуры.

Владимир Бакулев коренной москвич, окончил столичный институт физической культуры, позднее учился в Военном институте физической культуры и спорта в Ленинграде. Бакулев - чемпион СССР и России по теннису. В 1982-1989 годах входил в сборную СССР по теннису, которую возглавлял Шамиль Тарпищев. Впоследствии, после окончания спортивной карьеры, основал и возглавлял теннисный клуб VIP.

После ухода из большого спорта работал советником на федеральном и муниципальном уровне. В 2007-2009 года занимал должность президента мини-футбольного клуба потанинского "Норильский никеля". С 1998 года — организатор международных теннисных турниров с участием звёзд мирового спорта, политики и культуры.

Владимир Бакулев сменил на посту директора театра заслуженного деятеля искуств, кавалера Ордена Дружбы Леонида Эрмана, чья творческая деятельность связана с "Современником".

Перед представлением коллективу театра нового директора, которому через неделю исполнится 47 лет, худрук "Современника" Галина Волчек публично поблагодарила 86-летнего Леонида Иосифовича Эрмана за многолетний труд на благо театра, сообщает пресс-служба "Современника" на своем сайте.

Необходимо отметить, что Владимир Бакулев был "родителем" теннисоного турнира VIP по формуле "профессионал плюс любитель". Его проводили четыре раза в год.

Все вип-персоны, принимавшие участие в этих соревнованиях,— политики и деятели культуры — состоли членами закрытого престижного клуба VIP и тренировались на его кортах. Члены клуба, изъявлявшие желание принять участие в турнире, сами выбирали себе в пару профессионального теннисиста.

Бакулева в соратники с завидной регулярностью выбирал себе Сергей Ястржембский. На заре XXI века эта пара с видимым удовольствием обыгрывала пару Лужков—Ольховский.

После скандальной отставки Лужкова в минувшем году, деятельность клуба перестали активно пиарить, а хронику турниров и фото- видеоматериалы задвинули в глубокий архив.

Тем не менее, нет никаких сомнений, что Владимир Бакулев, со своим двадцатилетним опытом работы связующим звеном между политической элитой и спортивными звездами, театру "Современник" сумеет при желании обеспечить переход на новый виток финансирования творческого процесса.