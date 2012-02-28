Актриса Татьяна Васильева сегодня отмечает юбилей

Сегодня, 28 февраля, юбилей отмечает народная артистка России Татьяна Васильева. Ей исполняется 65 лет. Татьяна Васильева (Ицыкович) родилась в Ленинграде (Санкт-Петербург). В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ.

В Москву Татьяна Григорьевна отправилась без ведома родителей. Они не одобряли выбора дочери. Она подала документы во все творческие вузы - и её приняли во все, в том числе и во ВГИК. Но увидев свое лицо на широком экране, Васильева решила не связывать свою судьбу с кинематографом. После окончания Школы-студии МХАТ, она стала актрисой Московского театра Сатиры. В течение 13 лет ей доставались почти все главные роли. Васильева играла и театре Маяковского, одновременно в Театре Антона Чехова, в том числе роль Раневской в "Вишнёвом саде", передает радио "Культура". С 1996 года актриса числится в театре "Школа современной пьесы". Но Татьяна Васильева предпочитает антрепризу. "Я не играю для "избранных". Мои зрители – это те, кто ездит на спектакль в метро", - поясняет она. В кино после фильма "Дуэнья", в котором актриса впервые (1978 год)сыграла главную роль, последовали различные роли, в том числе и одна из самых известных - Сусанна в фильме "Самая обаятельная и привлекательная".