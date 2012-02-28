В Москве сегодня прощаются с Людмилой Касаткиной

В Москве сегодня прощаются с великой актрисой Людмилой Касаткиной. Церемония прощания началась в Большом зале Театра российской армии. Актрису провожают в последний путь с воинскими почестями.

Народная артистка СССР Людмила Ивановна Касаткина прослужила в Театре российской армии 65 лет. Отпевание пройдет в храме при Новодевичьем монастыре. Касаткина будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своим мужем - кинорежиссером Сергеем Колосовым. Актриса пережила мужа на 11 дней. Колосов скончался 11 февраля на 91-м году жизни.Великая актриса умерла 22 февраля 2012 года на 87-ом году жизни после долгой болезни. Соболезнования родным и близким артистки, а также коллективу Центрального академического театра Российской Армии, выразил глава Минобороны России Анатолий Сердюков. Соболезнования выразили президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ Владимир Путин.